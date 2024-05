Home | Terribile incidente, auto si schianta contro un semaforo: come è successo

Tragico incidente stradale nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio 2024, intorno alle 4:30. Un'auto, con a bordo tre persone, è uscita di strada, finendo la propria corsa contro un semaforo. Il bilancio dello schianto è drammatico.

Incidente a Roma, auto si schianta contro un semaforo: un morto e due feriti

Erano tutti giovani a bordo della Citroen C1 che si è schiantata nella notte su viale Torre Maura a Roma, all'altezza del civico 82. L'autista, un ragazzo di 26 anni, purtroppo non ce l'ha fatta. Inutili i soccorsi da parte del personale sanitario, che non ha potuto fare altro che accertare il decesso del giovane. Il ragazzo è morto sul colpo. Altre due persone sono rimaste ferite.

La commozione per la morte di Alessio Passeri

È Alessio Passeri, il giovane residente a Roma che ha perso la vita in un tragico incidente la scorsa notte. Il ragazzo viveva con la sua famiglia nella Capitale, proprio a pochi chilometri da dove è avvenuto il drammatico incidente, ma era originario della provincia di Frosinone. "La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente – ha scritto su Facebook il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo -. La notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Roma, dove viveva con la famiglia, è deceduto Alessio Passeri. Aveva solo 26 anni. Viveva nella Capitale, ma il suo papà e tutta la sua famiglia sono persone originarie della nostra comunità e risiedono a San Cosma. Un abbraccio a tutta la famiglia, a nome personale e dell'intera amministrazione comunale, per questa tragedia". Chi sono le altre persone rimaste ferite nello schianto?

