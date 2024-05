Oggi, ricorre l’anniversario dall’incoronazione di Re Carlo. Com’è cambiata l’idea della monarchia nell’ultimo anno dopo i 70 anni di regno della Regina Elisabetta? A breve il sovrano dovrà fare i conti con il ritorno di Harry, suo secondogenito nel Regno Unito. Il principe infatti, il prossimo 8 maggio, sarà in patria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, giochi sportivi riservati ai militari mutilati che egli patrocina sin dalla fondazione. Re Carlo incontrerà il figlio? (Continua dopo le foto)

Re Carlo, un anno da sovrano

Per festeggiare il primo anno di regno di Re Carlo III sono state organizzate delle iniziative. “Ricorre il primo anniversario dell’incoronazione del Re e della Regina nell’Abbazia di Westminster. Oltre alla cerimonia vera e propria, il weekend dell’incoronazione ha visto una processione in carrozza attraverso il centro di Londra, un fly-past, un saluto reale da parte di 4 mila truppe nei giardini di Buckingham Palace, un concerto dell’incoronazione al Castello di Windsor e un’iniziativa di volontariato in tutto il Regno Unito. Qual è il vostro ricordo preferito del fine settimana?”, si legge sul profilo social della Royal Family. E se c’è chi festeggia il 6 maggio, c’è anche chi preferisce celebrare il giorno prima. “Ogni anno, alla vigilia dell’incoronazione, celebreremo la Festa della Repubblica”, fanno sapere alcuni britannici insoddisfatti della corona. Come sempre nel corso degli anni, c’è una parte di popolo che vorrebbe abolire la monarchia. Ma cosa pensano i sudditi di Re Carlo? (Continua dopo le foto)

Proteste a parte, la monarchia appare ben salda. La decisione del sovrano di non nascondere la sua malattia, secondo molti esperti, ha aiutato il nuovo Re ad avvicinarsi e a restare connesso con il popolo britannico. “La decisione di Re Carlo III di parlare apertamente della sua diagnosi di cancro ha rafforzato il rapporto tra il popolo britannico e la monarchia”, si legge sul Washington Post. Re Carlo non appare più al popolo un personaggi d’elite ma un essere umano che, come tutti, sotta contro una grave malattia. Nonostante questo, il sovrano non rinuncia ai propri impegni: Re Carlo ha dato prova di leadership in un momento di difficoltà personale. Oltre alla malattia, il monarca affronta anche i problemi familiari e c’è n’è uno in agguato: il ritorno di Harry (senza Meghan) in patria.

