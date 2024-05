Simon & The Stars, i segni più fortunati a Maggio: la classifica

Simone Morandi, noto astrologo meglio noto con il nome di Simon & The Stars, è stato ospite di “Citofonare RaiDue”, dove ha stilato la classifica dei segni zodiacali più fortunati nella settimana che dal 6 al 12 maggio. (Continua…)

Chi è Simon & The Stars

Simone Morandi, in arte Simon & The Stars, è un noto astrologo, molto famoso soprattutto sui social. Ha studiato per diventare avvocato, ma in seguito ha lavorato anche come produttore cinematografico e agente di alcuni vip. È diventato famoso, però, grazie alle sue previsioni sull’oroscopo. Ha iniziato per caso su Facebook, ma il successo è stato quasi immediato. Oggi Simone è uno degli astrologi più famosi e spesso è ospite anche in televisione. Proprio durante una puntata di “Citofonare RaiDue” ha mostrato la classifica dei segni più fortunati dal 6 al 12 maggio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)