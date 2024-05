Home | Cadavere trovato in strada, una morte violenta: cos’è successo

Un terribile fatto di cronaca avvenuto stamattina all’alba scuote l’intero paese. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada da un passante. Si tratta di un uomo dell’età di circa 35 anni. La morte sarebbe stata molto violenta. (Continua…)

Cadavere trovato in strada

Stamattina, all’alba, un passane ha rinvenuto il cadavere di un uomo dell’età di circa 35 anni in strada. Sul luogo sono giunti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi per capire cosa sia successo. L’uomo sarebbe morto al termine di una lite. L’omicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’aggressore, che avrebbe poi trascinato il corpo in strada. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)