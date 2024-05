La motocicletta è un veicolo avente due ruote in linea provvisto di motore in grado di sviluppare una potenza considerevole e di cambio, che, condotto da un guidatore, permette di muoversi autonomamente su strada o su altro terreno per il trasporto di uno o due passeggeri. È uno dei mezzi più usati in Italia, subito dopo l’automobile. Purtroppo gli incidenti su due ruote sono molti più frequenti rispetto a quelli su quattro e spesso sono anche più mortali. (Continua a leggere dopo le foto)

Morti in moto, è strage sulle strade italiane: il bilancio choc

Il 5 Maggio 2024 è stata una giornata di sangue sulle strade italiane per i motociclisti: cinque gli incidenti mortali avvenuti a distanza di poco tempo. Tra le vittime anche un minorenne e un ragazzo che aveva appena compiuto 18 anni. Come riportato da Il Corrirere della Sera, era su un curvone di raccordo Giuseppe Rallo, 26 anni di Lainate, quando ha perso il controllo della sua moto. È volato per alcuni metri e si è schiantato contro un guard-rail. Un impatto violentissimo. L’incidente si è verificato al mattino a Paderno Dugnano, allo svincolo tra la Rho-Monza e la Provinciale 44. Secondo i primi rilievi il centauro avrebbe sbagliato la traiettoria della curva. Sempre nella mattinata, poco prima delle 11, un altro motociclista di Castrocaro Terme è morto sul passo del Muraglione, nel territorio di San Godenzo. Secondo le prime ricostruzioni la vittima, 53 anni, ha perso il controllo della sua moto. Sul posto insieme ai sanitari sono arrivati i Carabinieri.

