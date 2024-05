Terribile incidente, tutto bloccato in autostrada: code chilometriche

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In queste ultime ore è avvenuto un terribile incidente che ha bloccato un tratto di autostrada creando code chilometriche. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Manuel muore dopo 3 giorni di agonia

Leggi anche: Incidente in moto, Giuseppe muore a 18 anni dopo tre settimane di agonia

Leggi anche: “Che tempo che fa”, l’incidente di Luciana Littizzetto con l’ospite: cos’è successo

Leggi anche: GP Cina, incidente nelle qualifiche: Carlos Sainz perde il controllo della Ferrari

Incidente sulla A14, traffico bloccato e code chilometriche

Incidente sulla A14, traffico bloccato e code chilometriche. Nel pomeriggio di ieri, 2 Maggio 2024, un grave incidente ha provocato notevoli disagi e lunghe code tratto tra le uscite di Faenza e Imola, direzione nord. Il tamponamento a catena, che non ha fortunatamente causato feriti gravi, ha coinvolto due mezzi pesanti e tre autovetture. Come riportato da The social post, il sinistro è avvenuto intorno alle 15:00 al chilometro 53, generando code che hanno raggiunto i sette chilometri. Immediatamente sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118, la Polizia stradale e il personale della direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”