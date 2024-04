Siparietto fuori programma che finisce malissimo durante la puntata di ieri, domenica 21 aprile 2024, di Che tempo che fa, tra Luciana Littizzetto e l’ospite. La comica torinese era dolorante e ha sgridato l’ospite della puntata. Fabio Fazio ha assistito alla scena e mentre la Littizzetto era stesa dal dolore, rideva a crepapelle. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Che tempo che fa”

Durante la puntata di domenica 21 aprile 2024, uno degli ospiti di Fabio Fazio era Roberto Bolle. Il ballerino è entrato in studio subito dopo la lettura della classica letterina della comica torinese. I due quindi si sono incontrati in diretta. Roberto Bolle, però, preso dall’entusiasmo di vedere Luciana, ha dato vita a un siparietto che ha fatto piegare in due Fabio Fazio dalle risate. Cos’è successo?

