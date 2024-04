Anita Olivieri e Alessio Falsone, la bellissima notizia

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello. A differenza di quanto si pensava, la coppia continua a stare insieme e sembrano inseparabili. Anche se non convivono la loro storia funziona alla grande e solo qualche giorno fa si trovavano a Napoli dove hanno incontrato Ciro Petrone.

Anita Olivieri e Alessio Falsone a Napoli

La storia d’amore nata tra Alessio e Anita, ha fatto parecchio discutere nelle settimane precedenti la fine del Grande Fratello. In molti credevano che si trattasse di strategia, visto il cambio repentino di lei che è passata dal dire che Edoardo Sanson (ex storico) rappresentasse il suo grande amore, a gettarsi tra le braccia di Alessio in una settimana. Anche Falsone non sembrava convincente dato che punzecchiava di qua e di là. Eppure finito il reality la coppia rimane salda anche se vivono uno a Milano e l’altra a Roma. Recentemente i due si sono concessi qualche giorno a Napoli dove ad attenderli c’era Ciro Petrone che ha scattato alcune foto romantiche alla coppia nei vicoli della città partenopea. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)