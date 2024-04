Il Grande Fratello 2023 è stato vinto da Perla Vatiero, l’ex volto noto di Temptation Island ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5 che le ha regalato la vittoria del talent. Ora l’ex gieffina è tornata alla sua vita e si sta vivendo l’amore ritrovato con il suo Mirko. Purtroppo, in queste ore, Perla Vatiero ha annunciato di aver subito un grave lutto e di avere bisogno di spazio e tempo. (Continua a leggere dopo le foto)

Grave lutto per Perla Vatiero: la vincitrice del “GF” prende una pausa dai social

Nelle ultime ore Perla Vatiero è sparita dai social all’improvviso. I fan si sono molto preoccupati non capendo cosa potesse essere successo. Eppure nei giorni scorsi è apparsa serena, allegra e molto felice accanto al ritrovato fidanzato Mirko Brunetti. Molti hanno pensato che fosse colpa del Codacons che ha annunciato che sta indagando sulle sue sponsorizzazioni non molto chiare. In realtà a Perla è accaduto qualcosa di molto più grave. La ragazza ha subìto un grave lutto e per questo ha comunicato ai fan che si prenderà una pausa dai social per elaborare l’accaduto: “Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un periodo molto brutto che speravo non arrivasse mai. Sto raggiungendo la mia famiglia..ora conoscete il motivo della mia assenza…Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio…Fai buon viaggio Zia…ti amo tanto”.

