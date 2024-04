Perla Vatiero è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello ed è fidanzata con Mirko Brunetti. Originaria di Angri, ha 27 anni, è laureata in scienze motorie e lavora anche nel settore della moda. Alle spalle una esperienza a Temptation Island in coppia con il suo attuale fidanzato. Ora dopo la fine del GF Perla potrebbe tornare molto presto in televisione, per lei sembrano esserci in ballo diversi progetti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Perla Vatiero, spunta un video dopo il “Grande Fratello”: piovono critiche

Leggi anche: “Verissimo”, Perla Vatiero rivela il suo futuro con Mirko Brunetti

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla Vatiero va in crisi e crolla in lacrime: cos’è successo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla Vatiero parla in codice e intervengono gli autori: scoppia il caso sui social

Perla Vatiero, dove la vedremo dopo il “GF”: l’indiscrezione bomba

Quando ancora era nella casa del Grande Fratello Perla Vatiero ha dichiarato più volte che una volta finito il reality si sarebbe presa del tempo da dedicare a sé stessa e a Mirko Brunetti, per capire cosa fare della loro storia. Eppure secondo il settimanale Di Più la vincitrice del GF potrebbe tornare in televisione molto presto. Stando a quello che si legge nell’articolo di Stefania Mazzoni, come ripreso da Biccy, ci sarebbero dei progetti per la Vatiero, addirittura qualcuno parla di Isola dei Famosi. Nel dubbio di vederla in Honduras la 28enne sogna un ruolo in Mare Fuori.

“Scopriamo tutti i dettagli nella prossima pagina”