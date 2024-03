“Grande Fratello”, la gieffina Perla Vatiero vive un momento difficile all’interno della casa. Le telecamere del reality show di Mediaset l’hanno ripresa mentre aveva una crisi che l’ha portata alla lacrime.

Perla Vatiero: il discorso in codice con Anita e Sergio

In settimana, Perla Vatiero era stata redarguita dagli autori del reality show mentre parlava in codice con altri due concorrenti. Perla si era recata da Sergio e Anita durante la notte e i tre avevano cominciato a scambiarsi informazioni cercando di omettere i nomi dei soggetti. Per gli spettatori che hanno visto il filmato, l’intento della concorrente era stato comunque palese. Per molti, Perla voleva scoprire se ci fosse dell’interesse nei suoi confronti da parte di uno dei concorrenti presenti nella casa. Per chi conosce le dinamiche all’interno della casa, è chiaro che si tratti di Alessio Falsone di cui anche il fidanzato di Perla, Mirko Brunetti, si era detto geloso. Le preoccupazioni di Mirko, dunque, potrebbero essere fondate? Ciò che sappiamo è che sicuramente Perla stia attraversando ora un momento di crisi e indecisione come dimostra un altro video che la riprende in un momento di vulnerabilità.

“Grande Fratello”: lo sfogo di Perla

Poche ore dopo la confabulazione in codice con Anita e Sergio, la gieffina Perla è andata in crisi. La concorrente ha deciso di allontanarsi dagli altri forse e, a un certo punto, è scoppiata a piangere. L’amica Letizia Petris l’ha vista e ha deciso di raggiungerla per offrirle un po’ di conforto e per cercare di capire il motivo dello sfogo. Perla si alza la coperta sopra la testa e cerca di sminuire il suo stato d’animo nonostante i singhiozzi nel microfono. “Non ti preoccupare…”. Letizia non demorde e decide di aiutarla: “Amo non sei sola. Mi sento di dirti solo di pensare a quello che vuoi tu e non gli altri“. Perla decide di appoggiarsi alla spalla offerta e, tra le lacrime, si confida,: “Qui dentro è dura, quello che sto affrontando. Poi sono stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio. Però quello che non accetto è che ogni piccola cosa mi fa sentire debole e che mi tocca“. Perla vorrebbe avere il tempo di capire ciò che prova senza le pressioni dall’esterno e l’amica sembra capirlo molto bene. Le due poi hanno un confronto sul percorso di Perla all’interno del reality show “Grande Fratello”.

