“Uomini e Donne” gli attriti tra Barbara De Santi e Ernesto Russo sfociano in uno scontro con risvolti choc. La dama ha anche voluto confermare le sue accuse con delle prove da lei ritenute inconfutabili.

“Uomini e Donne”, Ernesto nel mirino

La puntata di ieri del programma condotto da Maria De Filippi è stata piuttosto movimentata. Durante lo show c’è stato un nuovo confronto tra Barbara e Ernesto finito piuttosto male. Secondo la dama, Ernesto sarebbe entrato all’interno del programma solo per cercare fama e popolarità. Il cavaliere è stato più volte nel mirino del pubblico che,in effeti, ha nutrito dall’inizio qualche perplessità sulla sua presenza nel programma. Il commenti contro di lui sono stati estremamente cattivi e si sono spinti oltre la lecita critica: “Uomo inutile, non bello, non interessante”.

L’accusa di Barbara nei confronti di Ernesto

Secondo qualcuno Ernesto “vuole solo fare cinema e non ha nessuna intenzione di innamorarsi perché innamorato di sé stesso”. Secondo l’intuito del pubblico, Barbara potrebbe solo perdere tempo con il corteggiatore e lei sembra essere della stessa opinione. Nella puntata di ieri, infatti, Barbara ha voluto trattare la questione dando la sua impressione sull’esterna con Ernesto. A quanto le è sembrato, il cavaliere non è davvero interessato a lei. A sostegno della sua ipotesi, la dama ha portato nello studio Mediaset quelle che dal suo punto di vista sono prove inconfutabili della inautenticità di Ernesto.

