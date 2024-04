“Verissimo”, Perla Vatiero rivela il suo futuro con Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati ospiti di Verissimo nella puntata in onda domenica 31 marzo 2024, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. La vincitrice del programma e Mirko hanno appassionato il pubblico del reality con la loro storia d’amore e ieri i due si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin. Cosa ha rivelato Perla a proposito del suo futuro con Mirko? (Continua dopo le foto)

Perla Vatiero, l’esperienza al “Grande Fratello”

Perla ha ammesso di essersi riscoperta al Grande Fratello. “Questo percorso è stato qualcosa di incredibile sono grata a tutto ciò che mi è capitato. È stata un’esperienza bellissima in cui ho riscoperto me stessa e ho fatto un viaggio nelle mie emozioni più profonde”, ha ammesso. Il periodo più buio è stato l’ingresso di Greta, che da poco aveva lasciato Mirko, convinta che provasse ancora qualcosa per la ex. Perla era in difficoltà con Greta dopo tutto ciò che era successo a Temptation Island. “Provavo dolore, non gelosia, però poi mi sono detta ‘Ok, devi superare questo ostacolo, cerca di essere forte e resisti’. Ce l’ho fatta e alla fine eccomi qui. Durante l’intervista poi è entrata in studio proprio Greta. (Continua dopo le foto)

Il confronto con Greta a “Verissimo”

Il rapporto tra Perla e Greta è cambiato radicalmente. Perla ha sempre detto che il suo problema non era la ragazza, quanto più il comportamento di Mirko a Temptation Island. Restava il fatto che Greta era il simbolo del fallimento della sua relazione con Mirko. Poi però Greta si è messa da parte: la ragazza ha capito che la storia con Mirko non poteva funzionare. Perla e Greta dunque, rimaste nella casa senza l’ex, hanno avuto modo di conoscersi. “Giorno dopo giorno ci siamo conosciute e unite, è stata la mia forza nella Casa”, ha detto Greta su Perla, tenendola per mano nello studio di Verissimo. Cosa ha in mente Perla per il suo futuro con Mirko?

