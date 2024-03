“Amici” 23, è successo dopo l’eliminazione di Nicholas: la bella notizia

Stasera andrà in onda una nuova puntata di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dalle anticipazioni però sappiamo che sarà eliminato il ballerino Nicholas. L’allievo riceverà una bellissima sorpresa dopo l’eliminazione dal talent show. (Continua…)

“Amici” 23, le anticipazioni di stasera

Tutto pronto per una nuova puntata della ventitreesima edizione del serale di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Come sappiamo, la puntata non va in onda in diretta, ma è stata registrata giovedì nel tardo pomeriggio. Dalle anticipazioni diffuse sul web sappiamo che non sarà una puntata semplice per i ballerini. Ci saranno ben due eliminazioni nella categoria ballo. La prima è quella di Nicholas, allievo della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Il ballerino, però, riceverà una bellissima sorpresa dopo l’eliminazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)