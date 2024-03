“Amici”, brutto incidente durante l’esibizione: sospesa la registrazione della puntata

Ieri, giovedì 28 marzo 2024, è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici, che andrà in onda domani, sabato 30 marzo 2024, su Canale 5. Secondo le anticipazioni, lo studio che ha visto sfidarsi i giovani talenti della scuola di Maria De Filippi, è stato teatro di un imprevisto durante le registrazioni della seconda puntata del serale. I professionisti che si stavano esibendo, hanno dovuto arrestarsi per non rischiare di farsi male. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Il ritorno di Mattia Zenzola ad “Amici”

Sabato sera assisteremo ad un grande ritorno ad Amici: quello di Mattia Zenzola. Il ragazzo, vincitore della scorsa edizione del talent, tornerò in quello studio ma nelle vesti di professionista. Mattia è sceso in campo per un’esibizione che poi i concorrenti dovranno ripetere. Il ballerino di latino-americano si è esibito in una coreografia di flamenco preparata da Raimondo Todaro, in coppia con la professionista Francesca Tocca. Si è trattato di un gradito ritorno da parte del pubblico. Non tutto però, è andato per il verso giusto. (Continua dopo le foto)

L’imprevisto durante la registrazione

Durante la registrazione infatti, un imprevisto ha lasciato il pubblico presente con il fiato sospeso. Un evento inatteso ha interrotto il normale svolgimento dello show proprio mentre Mattia Zenzola e Francesca Tocca stavano danzando. L’incidente ha messo a rischio la sicurezza dei professionisti e per questo le registrazioni sono state interrotte. Cos’è successo?

