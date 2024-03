Kate Middleton, la notizia sulla malattia poco fa

Le voci si rincorrevano da giorni, ma alla fine è stata proprio la principessa Kate Middleton ad annunciarlo in un video: la moglie di William è malata. La principessa di Galles ha scoperto di avere un cancro dopo l’operazione all’addome di circa un mese fa. Nel frattempo giunge anche una notizia sulle cure. (Continua…)

Kate Middleton malattia

L’operazione improvvisa all’addome, il ricovero in ospedale e il riserbo sulle sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione tra i sudditi. Alla fine, dopo circa un mese, Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto, annunciando al mondo intero di essere malata. La principessa di Galles è comparsa in un video in cui ha annunciato di essere malata di cancro. La moglie di Willian, però, non ha rivelato ulteriori particolari. Nel frattempo, però, giungono notizie sulle cure. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)