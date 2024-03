Era settembre quando è stata formata la classe iniziale di Amici. Ballerini e cantanti si sono sfidati tra loro a colpi di coreografie, cover e inediti e con partecipanti esterni per meritarsi l’ambito posto alla fase finale del programma. Sono già noti tutti e 15 i ragazzi che hanno ricevuto la maglia oro: Dustin, Gaia, Marisol, Mida, Holden, Petit, Lucia, Martina, Sofia, Nicholas, Sarah, Ale, Kumo, Lil Jolie, Giovanni. Annunciate anche le squadre ufficiali, vale a dire gli accoppiamenti dei prof che sceglieranno strategicamente chi far esibire per cercare di vincere le sfide ed evitare così l’eliminazione dei propri allievi. Ma chi vincerà? A parlane è Malìa, il quale è stato eliminato da Rudy a pochi passi dal Serale.

Amici 23, chi vincerà: le previsioni

Il serale di Amici dovrebbe iniziare sabato 23 marzo. Con direttore artistico Stephane Jarny. Le puntate dovrebbero essere 9, come lo scorso anno, durante le quali i ragazzi si troveranno a performare anche con ospiti italiani e internazionali. In un’intervista per ComingSoon, il rapper Malìa si è raccontato, parlando della sua esperienza e dei suoi sogni. In più ha rivelato chi secondo lui potrebbe vincere questa edizione di Amici. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)