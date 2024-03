Milly Carlucci, il nuovo programma ha un cast stellare: tutti i nomi

Dopo il successo con la recente edizione di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci torna in televisione con un nuovo programma. Come sappiamo, infatti, “Il Cantante Mascherato” non andrà in onda, ma al suo posto di sarà “L’acchiappa talenti“. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, il cast del nuovo programma sarà veramente stellare. (Continua…)

“L’acchiappa talenti”, tutto sul nuovo programma di Milly Carlucci

La conduttrice Milly Carlucci sta per tornare in televisione con un nuovissimo programma. Dopo la cancellazione de “Il cantante mascherato”, alla Carlucci è stata affidata la conduzione di un nuovo talent show. Si intitola “L’acchiappa talenti” e sarà appunto un talent show in cui in ogni puntata dei talent scout proporranno dei talenti alla giuria. I concorrenti dovranno vedersela anche con il pubblico da casa. Al termine del programma sarà eletto un vincitore. (Continua…)

Quando andrà in onda

Il nuovo programma di Milly Carlucci dovrebbe andare in onda a partire dal mese di maggio. Il talen show occuperà la prima serata del venerdì, mentre la finale dovrebbe andare in onda sabato 8 giugno 2024. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, il cast del nuovo programma di Milly Carlucci dovrebbe essere da urlo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)