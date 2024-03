Buone nuove per la famiglia di Milly Carlucci. La conduttrice di “Ballando con le Stelle” acquisirà presto un nuovo genero dal sangue blu. Il settimanale “Chi” ha paparazzato la coppia per le strade di Roma.

Angelica Donati e Fabio Borghese: le nozze imminenti

Ormai è questione di poco tempo: Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, e il principe Fabio Borghese si sposano. Il settimanale “Chi” ha pubblicato alcune foto in cui i due piccioncini sono stati paparazzati per la prima volta insieme. La coppia “principesca” è stata fotografata mentre passeggia mano per la mano per per le vie di Roma. L’articolo del settimanale conferma anche la notizia delle ormai imminenti nozze. Le foto (alla fine dell’articolo) non sembrano lasciare dubbi su quanto siano innamorati. Ma secondo il sito di gossip “Dagospia” pare che la famiglia di lei non gradisca più di tanto l’idea delle nozze.

Chi è Fabio Borghese, futuro genero di Milly Carlucci

Angelica Donati, figlia 38enne della amatissima conduttrice Milly Carlucci, non ha seguito le orme della mamma. Angelica ha lasciato perdere il luccichio dei palchi televisive ed è diventata una manager di successo. Il futuro sposo di anni ne ha 58 e la sua carriera si svolge nel settore dell’ospitalità di lusso e lifestyle. Fabio è figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, erede della famiglia che ha dato vita al famoso salumificio e che vanta tra i propri avi Papa Paolo V.

