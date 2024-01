Milly Carlucci ha scelto i tre giudici del nuovo programma: chi sono

Grande successo per Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle che ha visto trionfare Wanda Nara e Pasquale La Rocca. A poche settimane della fine della gara di ballo, la Carlucci ha già pronto un nuovissimo programma che andrà in onda in primavera. “Sarà un talent show che vedrà protagonisti artisti chiamati ad esibirsi nelle loro specialità“, ha detto la padrona di casa. E per il nuovo show, Milly avrebbe già scelto i tre giudici. Ecco chi sono.

Il nuovissimo talent show di Milly Carlucci

Andrà in onda a marzo il nuovo talent show di Milly Carlucci e prenderà il posto de Il Cantante Mascherato. Dunque, artisti da ogni parte del mondo metteranno in mostra il loro talento: cantanti, attori, prestigiatori, mentalisti, giocolieri, comici, acrobati.. “le esibizioni saranno giudicate dall’immancabile giuria, con l’innesto delle votazioni social del pubblico, il tutto rigorosamente in diretta“. La particolarità di questo nuovo talent sarà che gli artisti verranno lanciati da quattro celebrità che in qualche modo saranno i loro talent scout. Il titolo è ancora in via di definizione, ma come anticipato da BubinoBlog, a valutare i concorrenti ci saranno tre giudici d’eccezione, tre Vip che conosciamo molto bene. (continua dopo la foto)

La giuria

A valutare i concorrenti ci sarà una super giuria vip e come hanno scritto sulle pagine di BubinoBlog: "Vi anticipiamo infatti che siederanno dietro il bancone dei giudici del nuovo show di Milly Carlucci tre personaggi molto amati dal pubblico, nonché reduci dall'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Di chi stiamo parlando? Simona Ventura, Wanda Nara e Teo Mammucari".