“Grande Fratello”, il nome del secondo finalista: cosa dicono i numeri

Ieri sera, nel corso della puntata del “Grande Fratello“, è stato aperto il televoto per eleggere il secondo finalista. Il pubblico dovrà scegliere tra Paolo, Letizia, Anita e Rosy Chin. L’esito del televoto sarà rivelato nella prossima puntata del reality show, in onda lunedì in prima serata su Canale 5. I sondaggi, però, parlano chiaro ed eleggono un favorito come secondo finalista del reality show. (Continua…)

“Grande Fratello”, il riassunto della puntata di ieri sera

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La puntata si è aperta con al centro Simona Tagli. La casa pare che remi contro di lei e la concorrente del reality show sembra voglia “imitare” un po’ Beatrice Luzzi. Il conduttore l’ha stuzzicata in puntata, chiedendole se non si sente un po’ il cagnolino della Luzzi e lei con molta eleganza ha risposto: “Adoro i cagnolini, mi piacerebbe molto esserlo, ma no. Siamo persone distinte“.

La puntata è poi proseguita parlando del rapporto tra Alessio e Anita e soprattutto tra Perla e Mirko. La gieffina è apparsa mortificata dopo quanto successo nella scorsa puntata e spera di poter riabbracciare presto il suo ex fidanzato. Durante la diretta c’è stato poi uno scontro tra Beatrice e Anita, da sempre acerrime rivali. Signorini ha poi svelato il nome dell’eliminato: Grecia Colmenares ha dovuto abbandonare per sempre la casa del “Grande Fratello”. (Continua…)

Il televoto per il secondo finalista

L’ultima parte della puntata è stata dedicata come sempre alle nomination. Questa volta, però, i concorrenti del “Grande Fratello” dovevano votare per eleggere il secondo finalista. Al televoto sono andati Letizia, Paolo, Anita e Rosy Chin. Il televoto sarà aperto fino a lunedì, quando in puntata sarà letto il nome del secondo finalista di questa edizione. I sondaggi, però, parlano chiaro: c’è già un favorito. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)