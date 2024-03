Fra meno di un mese le luci del Grande Fratello 2023 si spegneranno e i fan del programma potranno finalmente scoprire il nome del vincitore. Come sempre sarà il televoto ad incoronare il più amato dal pubblico da casa. I vari concorrenti si sono fatti amare e conoscere dai loro fan in questi mesi di esposizione mediatica 24ore su 24 e loro per ricambiarli di questa compagnia virtuale quasi ogni giorno inviano sulla casa del GF degli aerei con dei messaggi. Beatrice Luzzi, preoccupata dell’arrivo costante di questi striscioni aerei, si è posta delle domande e ha deciso di lanciare anche un appello ai suoi fan. (Continua a leggeree dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice è preoccupata: l’appello improvviso

In questi giorni tanti aerei hanno sorvolato il cielo del Grande Fratello 2023. Tanti messaggi per i concorrenti che si trovano nella casa più spiata d’Italia. Tra le destinatarie di questi striscioni aerei c’è stata anche la nota attrice italiana Beatrice Luzzi. I fan le hanno scritto: “WE KNOW THE TRUTH ❤ BEA RESISTI”. Beatrice si è rivolta al suo pubblico per ringraziare. E ancora un altro messaggio da parte dei #Vittuzzi: “FIAMMELLA L’INFINITO E’ CON TE #VITTUZZI”. Dopo qualche simpatico scambio di battute con Giuseppe, Beatrice ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan. Ovviamente è molto grata, ma non può che pensare con rammarico a Vittorio, che le manca moltissimo. Poi l’attrice si è concentrata su un altro aspetto di questi aerei, ovvero quello economico e così ha iniziato a chiedersi quanto potessoro costare.

