“Grande Fratello”, è successo dopo l’abbandono di Maddaloni

Marco Maddaloni, nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo 2024, è tornato nella casa per comunicare ai concorrenti la sua decisione di abbandonare il gioco. Il concorrente non se l’è sentita di rimanere nella casa mentre la sua famiglia è lontana e soffre per la morte del suocero. Prendendo in considerazione le vecchie edizioni del programma, alcuni hanno fatto notare che quest’anno il Grande Fratello ha toccato un record dopo l’addio di Maddaloni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Maschio o femmina? Gigi D’Alessio rivela il sesso del bebè in arrivo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonso smaschera Perla in diretta: cosa c’è davvero tra lei e Alessio

Marco Maddaloni abbandona il “Grande Fratello”

Subito dopo la puntata di mercoledì 28 febbraio 2024, Marco Maddaloni aveva lasciato la casa per via di un grave lutto. In apertura della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha introdotto l’entrata del concorrente nella casa. “Marco Maddaloni è uscito per un grave lutto e ha preferito stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. Stasera comunicherà agli inquilini se tornerà in gioco”, ha annunciato il conduttore. Quindi nella casa è scattato il freeze e Marco ha potuto rivolgersi agli altri concorrenti. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile notizia per i Perletti: annuncio choc di Mirko

Leggi anche: Kate Middleton, le prime foto dopo l’operazione scatenano la bufera: “Non è lei”

L’annuncio di Marco Maddaloni

“Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: “Che ci fai qua? Torna nella casa”. La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”, ha detto ai suoi inquilini che sono corsi ad abbracciarlo in un mare di lacrime. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello 2023” è l’edizione con più ritiri dopo l’uscita di Maddaloni

L’uscita di Marco Maddaloni ha segnato un record nella storia del Grande Fratello. Secondo Novella 2000, l’ultima edizione del programma ha registrato il maggior numero di ritiri di sempre. Infatti, oltre a Maddaloni, hanno abbandonato la trasmissione Heidi Baci, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Fiordaliso. Prima d’ora, tra tutte le edizioni Nip e Vip, non c’era mai stato un numero così alto di ritiri. Si tratta dunque di un dato significativo, che fa di certo riflettere. E chissà se ci sarà pure qualcun altro a mollare, visto che tutti nella casa almeno una volta hanno minacciato di andarsene.