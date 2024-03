“Grande Fratello”, la terribile notizia per i Perletti: annuncio choc di Mirko

Durante la puntata di ieri, lunedì 4 marzo 2024, del Grande Fratello, c’è stato un nuovo confronto in studio tra Mirko e Perla. La situazione tra i due sembrava essersi appianata. Greta ormai è acqua passata e Mirko poche settimane fa, ha ammesso di voler ricominciare con Perla. I due quindi sono rimasti d’accordo che Mirko avrebbe aspettato la fine del reality per fare alla storia con l’ex fidanzata un’altra possibilità. Dopo ciò che è successo nell’ultima settimana però, Mirko non sembra più tanto convinto. (Continua dopo le foto)

La riappacificazione tra Perla e Mirko

Nella puntata del lunedì 4 marzo, Alfonso Signorini ha chiamato in studio Perla per commentare i fatti della settimana e lei, inizialmente, ha ribadito le sue intenzione con Mirko, che in quel momento non era presente in studio. “Ci siamo detti di volerci dare una seconda possibilità, perché che noi ci amiamo si è visto. Se non si vede più è perché ci siamo dati questa seconda possibilità, però quei tre giorni trascorsi in casa sono stati pesanti. Io so quanto ho sofferto, quanto sia stata male, in casa e fuori”, ha raccontato. Poi Alfonso Signorini ha incalzato la ragazza chiedendole di Alessio. (Continua dopo le foto)

Le parole di Perla su Alessio

In questi giorni, sembra che Perla e Alessio si siano avvicinati ulteriormente e questo fatto lo hanno notato tutti. Lei non si è tirata indietro dal dare spiegazioni, chiarendo che nei confronti di Alessio non ci sia altro che un’amicizia: “A me piace sapere quello che una persona pensa di me. Vivendo all’interno della casa, vedere una persona che ha un approccio di amicizia e magari può fare le stesse con altre persone, può dare fastidio. Questo può non stare bene anche in amicizia. Tra noi c’è stata un’empatia da subito”, ha detto. A quel punto è entrato Mirko, cupo in volto. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, i dubbi di Mirko su Perla e la lite in studio

“Premetto che sono contento si rida, anche se per me c’è poco da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Perla non è solo quella di queste clip, ci sono tanti messaggi in codice, comportamenti, miei dubbi che oggi trovano conferma. Sono molto deluso, hai fatto capire molto più di quello che tu credi. Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto, la nostra vita non è in pausa”, le parole di Mirko. Secondo il ragazzo, Perla, non convinta che la loro storia possa funzionare, si starebbe buttando tra le braccia di Alessio. “Io non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma”, le ha detto chiaramente. Lei ha ribadito la sua posizione: ossia che Alessio è un amico mentre vuole una storia con Mirko. Sarà realmente così?