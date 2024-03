“Grande Fratello”, discussione tra Perla e Alessio: cosa succede tra i due

Discussione nella notte nella casa del “Grande Fratello” tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. La gieffina, infatti, sembra un po’ infastidita dal rapporto tra il suo coinquilino e Anita Olivieri. Alessio, però, ha cercato di prendere le distanze da Perla, spiegando le motivazioni che lo costringono a tenersi lontano da lei. (Continua…)

“Grande Fratello”, discussione tra Perla e Alessio

Perla Vatiero e Alessio Falsone al centro di una nuova dinamica nella casa del “Grande Fratello”. La gieffina nelle scorse puntate ha potuto riabbracciare il suo ex fidanzato, Mirko Brunetti, e i due si sono scambiati un lungo bacio, sancendo il ritorno di fiamma. Nella casa più spiata d’Italia, però, Perla sembra tutt’altro che fidanzata. La gieffina, infatti, si è avvicinata molto ad Alessio Falsone e addirittura pare sia infastidita del rapporto del suo coinquilino con Anita. Nella notte, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno avuto una discussione. (Continua…)

Cos’è successo

Nella notte c’è stata una discussione tra Perla e Alessio. La gieffina, infatti, ha chiesto al coinquilino perchè si è allontanato. Lui ha spiegato che non dipende da lui e poi ha aggiunto: “Tu sei fidanzata e io non sono entrato per farti innamorare“. Alessio, dunque, non vuole mettersi tra due fuochi. All’interno della casa più spiata d’Italia preferirebbe vivere una relazione libera da “terzi incomodi”. Anita, in questo senso, potrebbe essere la ragazza giusta per lui. La gieffina non ha mai nascosto l’interesse nei suoi confronti, ma al momento pare che la relazione non voglia prendere il volo. (Continua…)

La segnalazione

Amedeo Venza e Deianira Marzano, influenfer ed esperti di gossip, hanno pubblicato una segnalazione arrivata su Alessio Falsone: “Alessio sempre più vicino a una concorrente. Questa notte a telecamere spente pare ci siano state delle confessioni e abbracci teneri, ma anche molta confusione. Perché lui ha fatto presente che ci tiene anche a un’altra concorrente e quindi non sa che fare. Percepisce anche la gelosia di lei e quindi è convinto ci sia interesse anche da parte di quest’ultima“.