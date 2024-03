Nelle ultime settimane, l’amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita si è sgretolata improvvisamente. Anita si è avvicinata ad Alessio, il nuovo concorrente, e Giuseppe ha mostrato una certa insofferenza. Così la ragazza si è sentita oppressa e ha iniziato a pensare che forse Giuseppe, che ha sempre detto di essere suo amico, in realtà provasse qualcosa di più. Come si sta evolvendo la situazione? I due ancora non si parlano. La scorsa sera Perla e Greta si sono trovate ad analizzare la situazione e hanno fatto le loro conclusioni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, il grave sospetto su Floriana: cos’è successo

Leggi anche: Carolyn Smith, l’annuncio sulla malattia a “Verissimo”: Toffanin crolla in lacrime

Le parole di Giuseppe su Anita

Giuseppe si sente abbandonato da quando l’amicizia con Anita ha iniziato a scricchiolare: per lui, la ragazza era un punto di riferimento nella casa. Il ragazzo ha confessato a Paolo che nella sua vita, ha “sempre messo l’amicizia davanti a qualsiasi cosa, persino l’amore”. Paolo poi ha confessato che “mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite”. Giuseppe è molto deluso, soprattutto per il fatto che lei non fa alcun passo verso di lui. Garibaldi si sente ferito dal fatto che l’atteggiamento di Anita gli fa pensare che la loro non fosse vera amicizia. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni, la reazione di Selvaggia Lucarelli dopo l’intervista da Fazio

Leggi anche: Gino Cecchettin parla di Filippo Turetta a “Che tempo che fa”

“Grande Fratello”, cosa hanno detto Perla e Greta su Anita e Giuseppe

Perla e Greta si sono trovate a parlare in giardino della situazione tra Anita e Giuseppe. “Vedo Giuseppe molto strano, non lo capisco più”, ha affermato Perla. “Com’è possibile che sia finita così?”, il commento di Greta. Nessuna delle due si riescono a spiegare come si sia arrivati a questo punto e di questa amicizia tanto forte che di fatto sta morendo nel silenzio: “Parlo di entrambi, sia Giu sia Ani, nessuno dei due fa qualcosa, io sarei impazzita”, ha detto Greta che però riconosce che alcune cose che succedono al Grande Fratello non succederebbero mai nella vita reale. (Continua dopo le foto)

sentire da greta e perla che giuseppe è pesante

LA PAZZIA#GrandeFratello pic.twitter.com/EFQQqgBaF6 — bitchimsleep (@beatriceluzzii) March 3, 2024

Perla poi ha fatto una confessione: la ragazza ha ammesso che da un certo punto di vista capisce Anita. “Anche se capisco come ci si possa sentire sotto pressione, con la pressione delle attenzioni o delle richieste. La capisco, la sto vivendo anche io in altri rapporti”, ha rivelato. I fan incuriositi vorrebbero capirne di più. Chi è assillante nei confronti di Perla? Giuseppe e Anita faranno pace prima della fine del programma?