“Affari tuoi”, il grave sospetto su Floriana: cos’è successo

Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell’access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Alla conduzione c’è Amadeus. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 3 Marzo 2024, la concorrente del Trentino Alto Adige ha veramente stupito tutti. Vediamo nel dettaglio come si è svolta la sua partita. (Continua a leggere dopo la foto)

Ad Affari Tuoi Floriana ha giocato una delle partite più emozionanti degli ultimi tempi. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 3 Marzo 2024, la concorrente del Trentino Alto Adige ha veramente stupito tutti. I pacchi blu sono andati via in tempo record. Al punto che già a tre quarti di gara la concorrente, accompagnata dalla sorella, si è ritrovata con quasi tutti i pacchi rossi da aprire e solo uno blu da 75 euro. In questi casi ad Affari Tuoi entra in campo l’astuzia del dottore che cerca di togliere di mezzo la possibilità del bottino pieno offrendogli ricompense allettanti. Infatti il dottore ha proposto a Floriana ben 80.000 euro quando nel pacco che teneva tra le mani la ragazza, il numero 19, c’erano 300.000 euro.

