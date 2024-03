Il Grande Fratello continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Manca sempre meno alla finela, programmata per inizio Aprile, e i concorrenti stanno esaurendo la loro pazienza. Stare tanti mesi chiusi in una casa con altre persone 24ore su 24 non è facile e per questo basta un niente per innescare liti o bisticci vari. In queste ore un gesto di Alessio nei confronti di Anita sta facendo discutere: vediamo nel dettaglio che cos’è successo nella casa èpiù spiata d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il gesto di Alessio contro Anita fa discutere

Mentre i concorenti del Grande Fratello 2023 si trovavano in sala da pranzo, Alessio ha fatto una mossa con le mani accompagnata da una esclamazione netta riferita ad Anita. Anita non si è accorta di niente, ma adesso bisognerà capire se questa clip verrà mostrata nel corso della puntata di stasera, 4 Marzo 2024, da Alfonso Signorini. In quel caso Anita come reagirà? Nel frattempo il gesto di Alessio nei confronti della ragazza ha scatenato il popolo del web, che ha ricondiviso il momento su X commentando quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia.

