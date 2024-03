“Grande Fratello”, le nomination della puntata del 4 Marzo

Gossip. “Grande Fratello”, durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 4 marzo 2024, i concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno dovuto affrontare le tanto temute nomination. Scopriamo insieme chi sono stati gli inquilini più votati della settimana. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Kate Middleton, la confessione di un ex assistente dopo l’operazione

Leggi anche: “Grande Fratello”, discussione tra Perla e Alessio: cosa succede tra i due

“Grande Fratello”, le novità della puntata del 4 marzo 2024

“Grande Fratello”, la puntata di ieri sera, lunedì 4 marzo 2024, è stata ricca di novità e colpi di scena. Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi hanno avuto un duro scontro in cui l’attrice ha definito la regina delle telenovelas “stupida”. “È stupida, e spero che esca dalla casa”, ha apostrofato Beatrice a Grecia. Il legame tra le due concorrenti sembra essersi rotto definitivamente. Ma le novità non sono finite qui, perché ad un certo punto della puntata Alfonso Signorini ha chiamato Perla Vatiero in studio per un confronto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, il confronto tra Perla e Mirko

“Grande Fratello”, durante la diretta andata in onda ieri sera, lunedì 4 marzo 2024, Alfonso Signorini ha chiamato Perla Vatiero in studio per un confronto con Mirko Brunetti. Durante lo scambio di parole con l’ex fidanzato e il conduttore del reality show di Canale Cinque, Perla ha infine ammesso di provare un interesse nei confronti di Alessio Falsone. In seguito alle parole dell’ex fidanzata, Mirko si è detto molto deluso. “Sono molto deluso perchè alla fine ha fatto vedere e capire molto. Non voglio essere il porto sicuro in attesa che qualcun altro ti dia una conferma“. (Continua a leggere dopo la foto)

Le lacrime di Anita e il ritorno di Maddaloni

Durante il corso della puntata c’è stato un duro scontro anche tra Anita e Beatrice Luzzi, L’attrice ha apostrofato la giovane concorrente con degli aggettivi davvero molto terribili per cui persino l’opinionista Cesara Buonamici si è sentita in dovere di intervenire. “Anita è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Beatrice è una donna molto intelligente e in gamba, ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe avere un approccio più benevolo, non c’è di dire ad una ragazza che potrebbe essere sua figlia certe cose, non capisco perché ti devi accanire contro Anita“, ha commentato Buonamici. Marco Maddaloni ha fatto il suo rientro nella casa ma solo per salutare i concorrenti e per comunicare la sua scelta di abbandonare definitivamente il “Grande Fratello”. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva