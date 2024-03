Galeotta fu la casa del Grande Fratello. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli lo scorso 2 Marzo 2024 la coppia nata al GF Vip ha celebrato il terzo anniversario e l’influencer italo-iraniana ha approfittato dell’occasione per tracciare un bilancio della sua relazione e parlare ai fan della storia d’amore dei “Prelemi”, dagli “alti e bassi” vissuti nell’ultimo periodo fino a un retroscena particolare legato proprio alla scelta dalla data dell’anniversario. (Continua a leggere dopo la foto)

Giulia Salemi rompe il silenzio sulla crisi con Pretelli

In occasione del terzo anniversario della coppia, in un lungo video pubblicato su TikTok Giulia Salemi ha ripercorso la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, non negando di avere vissuto momenti più o meno difficili, che le hanno tuttavia insegnato molto. La Salemi ha esordito dicendo: “Sapete che oggi sono tre anni dal giorno della liberazione? E non quella italiana ma la nostra. Esattamente tre anni fa, uscivamo dal Gf, o meglio Pier usciva perché io ero già uscita. Infatti i Prelemi, il nostro fandom – mi fa ridere parlare di fandom a 30 anni, però è anche molto cute – si interrogavano su quale fosse il nostro anniversario. Ovvero il primo bacio il 26 dicembre oppure il giorno in cui è uscito dalla Casa e abbiamo potuto consumare? Alla fine abbiamo scelto il 26 dicembre anche se è, parliamoci chiare amiche è una sola perché il giorno prima è Natale, però Pier ha scelto quello. Mentre io volevo tenere il 2 marzo”.

