Gigi D’Alessio, in arrivo il sesto figlio: svelato il sesso del bebè

Qualche giorno fa, Gigi D’Alessio ha confermato il gossip secondo cui la sua attuale compagna, Denise Esposito, è incinta. Gigi, che lo scorso 24 febbraio ha festeggiato il suo 57° compleanno, e Denise, che ha 31 anni, si sono presentati insieme all’anteprima di “Caracas”, il film diretto da Marco D’Amore, dove lei ha mostrato il pancione. È in arrivo il sesto figlio per il famoso cantante napoletano. Durante una recente intervista, Gigi D’Alessio ha specificato qual è il sesso del bebè. (Continua dopo le foto)

Gigi D’Alessio annuncia l’arrivo del sesto figlio

La notizia dell’arrivo del secondo figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito era stata confermata dallo stesso cantante durante un’intervista a Viva Radio2!. “Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi”, aveva scherzato. Gigi, infatti, ha già 5 figli: Claudio, Ilaria e Luca (avuti dalla prima moglie Carmela Barbato), Andrea (nato dalla relazione con Anna Tatangelo) e appunto Francesco. L’ultimo arrivato in casa D’Alessio dovrebbe arrivare in estate: secondo le indiscrezioni, Denise sarebbe al quinto mese di gravidanza. (Continua dopo le foto)

Le parole di Gigi sui suoi figli

In occasione del suo 57esimo compleanno Gigi D’Alessio ha postato uno scatto social che lo ritrae insieme ai suoi 5 figli. “Il mio patrimonio”, ha scritto condividendo l’immagine. Il cantante ha avuto i primi 3 figli dalla ex moglie Carmela Barbato. “Claudio (36 anni, ndr) è un grande sognatore. Se si mette in testa una cosa, la fa. E la fa bene. Ilaria (32enne e in dolce attesa, ndr) è la più ‘secchiona’ della famiglia. Studia tanto, si batte per i diritti umani. Luca (20enne ed ex concorrente di Amici, ndr) mi somiglia, è molto sensibile”. Andrea oggi ha 11 anni ed è nato dalla relazione con Anna Tatangelo: “A casa lo chiamiamo ‘il principe’. Lui è molto dolce”. L’ultimo è Francesco, nato a gennaio 2022 dalla relazione con l’attuale compagna Denise Esposito. “È il nostro cucciolo che bacia tutti”, ha scritto. Tra qualche mese arriverà il sesto figlio e Gigi D’Alessio ha già rivelato il sesso. (Continua dopo le foto)

Gigi D’Alessio, in arrivo il sesto figlio: svelato il sesso del bebè

Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la sesta volta. Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante ha parlato della sua carriera ma anche della sua vita privata. La giornalista ha chiesto a proposito del sesto figlio. “La sesta – la corregge il cantante. – Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina”, ha precisato come riporta Tgcom24.