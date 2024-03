Durante la diretta di ieri, lunedì 4 marzo 2024, Alfonso Signorini ha voluto approfondire con Perla il discorso Alessio. Che tra i due ci sia un certo feeling è palese, ma cosa provano l’uno per l’altra? In particolare, il conduttore ha mostrato una clip di Perla, Greta e Sergio che parlano in codice proprio di Alessio. Il messaggio è inconfondibile: perché Perla è così interessata? Alfonso Signorini l’ha messa ai ferri corti: cos’ha rivelato la ragazza? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile notizia per i Perletti: annuncio choc di Mirko

Leggi anche: Kate Middleton, le prime foto dopo l’operazione scatenano la bufera: “Non è lei”

Perla beccata a parlare in codice

Perla Vatiero è stata “beccata” dal Grande Fratello a usare un linguaggio in codice con Greta e Sergio. La ragazza era interessata a capire se ad Alessio piacesse lei oppure Anita. Alfonso Signorini ha mostrato la clip, smascherando la concorrente. “La metafora della scarpa vecchia non è una cosa nuova era già stata usata a Temptation Island da Mirko e Greta”, le ha detto divertito Signorini. Perla ha provato a tergiversare ma il conduttore la affonda. “Non ci provare, sappiamo che ti eri preparata anche questa risposta, abbiamo tutti i filmati”, le ha quindi detto. Cosa ha risposto Perla, messa di fronte all’evidenza? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, le nomination della puntata del 4 Marzo

Leggi anche: Kate Middleton, la confessione di un ex assistente dopo l’operazione

La risposta di Alessio alla provocazione di Signorini

Sia Sergio che Greta hanno provato a coprire Perla, ma Alfonso sembra non volerne sapere. Poi è intervenuto Alessio, chiarendo la situazione. “Io capisco che Sergio è un gentleman e cerca indorare la pillola, però io sono sempre stato chiaro. In privato e davanti le telecamere. Non c’è nessuna scarpa vecchia, l’ho detto dall’inizio che il nostro imprinting è nato sotto il segno dell’amicizia perché Perla è fidanzata”, ha rivelato. E Perla cos’ha detto? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Perla messa alle strette: cosa c’è tra lei e Alessio

Perla ha ribadito che tra lei e Alessio c’è soltanto amicizia e che non ha intenzione di evitarlo perché più sembrare che ci sia qualcosa di più. “Io sono curiosa di sapere per definire il nostro rapporto e capire fino a dove posso arrivare – ha detto a proposito del messaggio in codice -. Noi parliamo tanto, anche di fiducia, contiamo tanto su quello. Anche a Mirko ho detto che mi trovo a stare bene con Alessio e non me lo precludo, io sono entrata nella casa sola e con un percorso mio. So che nei confronti di Alessio ho un limite ma se voglio ridere, o scherzarci non me lo precludo”, ha affermato.