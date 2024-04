Perla Vatiero è la vincitrice del Grande Fratello, ma non si fa altro che parlare della love story con Mirko Brunetti già dall’estate scorsa. Sebbene in un primo momento sembrava che i due non avessero alcuna intenzione di tornare insieme, oggi invece si godono in toto la loro love story. Una relazione che ha fatto impazzire milioni di fan. Perla Ora si gode la vittoria, il ritrovato amore, la famiglia, il sole, il mare ed il successo. Sui social è molto attiva e su Instagram conta oltre 730mila followers. Ma le nuove foto stanno scatenando polemiche.

Perla Vatiero, le nuove foto scatenano la polemica

Perla Vatiero ha pubblicato nuove foto per la gioia dei fan che la amano e la sostengono. Sguardo felino, naso drittissimo, bocca carnosa, faccia incavata, gambe lunghissime, la vincitrice del GF non si fa mancare nulla, ma tra tanti fan è scontato qualche haters. C’è infatti, chi sostiene che gli scatti non siano merito di un bravo truccatore o della giusta agolatura della foto, ma di un applicazione di fotoritocchi. Le polemiche sono nate sui social. ma ne parla anche Novella 2000. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)