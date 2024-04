Nella puntata di ieri sera di “Amici“, la conduttrice Maria De Filippi ha rivelato un segreto sul dietro le quinte del programma ed in particolare su Cristiano Malgioglio, uno dei tre giudici del talent show di Canale 5. Le parole della conduttrice hanno lasciato a bocca aperta il pubblico. (Continua…)

“Amici”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera, sabato 6 aprile 2024, è andata in onda una nuova puntata di “Amici”, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di ieri c’è stata una sola eliminazione e non due come avviene di solito. Al ballottaggio sono andate le ballerine Lucia e Sofia e la cantante Lil Jolie. Quest’ultima è riuscita a salvarsi per prima. Tra Lucia e Sofia è stata la prima ad essere eliminata. L’annuncio è arrivato in tarda serata quando gli allievi sono tornati in casetta. La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, dunque, perde un elemento. Durante la puntata, inoltre, Maria De Filippi ha svelato un segreto su cosa accade dietro le quinte con Cristiano Malgioglio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)