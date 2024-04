Nella puntata di ieri sera del serale di “Amici” di Maria De Filippi c’è stata una lite molto accesa in studio tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le due professoresse di canto hanno perso letteralmente le staffe. In particolare, Lorella ha perso la compostezza che l’ha contraddistingue ed ha esclamato alla sua collega: “Stai zitta“. (Continua…)

“Amici”, lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi e non potevano mancare le liti tra i professori. Come annunciato anche dalle anticipazioni presenti sul web, in studio c’è stata una lite molto accesa tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Tra le due sono volate parole grosse . La lite è avvenuta proprio ad inizio puntata, quando la Pettinelli ha lanciato il primo guanto di sfida nei confronti del suo avversario. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)