Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica. Sono queste le caratteristiche alla base del famoso talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il programma è giunto alla fase finale, ovvero il Serale e nel corso della registrazione della nuova puntata di Amici 23 di ieri, 4 Aprile 2024, che andrà in onda sabato 6 Aprile, è avvenuta una rissa. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici 23”, rissa durante la registrazione: interviene un giudice

Nella giornata di ieri 4 Aprile 2024 è stata registata la terza puntata del serale di Amici 23. Alla fine delle varie sfide ci sarà un solo eliminato: una ballerina tra Lucia e Sofia. La prima è fra le favorite per l’accesso alla finale, Sofia è invece stata un po’ nell’ombra sin dall’inizio di questa fase del talent show. Nel Serale si è esibita molto meno rispetto a tutti gli altri ballerini. Possibile, quindi, che sia proprio lei a dover lasciare il programma. Non solo il ballottaggio per l’eliminazione, dalle anticipazioni della terza puntata serale di Amici 23 arrivano anche dei gossip su una lite tra due prof e tra una prof e un giurato. Pare infatti che a causa di un guanto di sfida lanciato a Mida, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini abbiano discusso pesantemente. Stando a quello che ha rivelato Superguida Tv ci sarebbe stata una litigata anche tra Anna e Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè sarebbe addirittura intervenuto per riportare la calma.

