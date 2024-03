Ieri sera è andata in onda su Canale 5, la prima puntata del serale di Amici 2024. Durante il ballottaggio Lil Jolie, in preda al panico, ha fatto preoccupare l’intero studio: “Non respiro più“. Maria De Filippi interviene per tranquillizzarla insieme ad Anna Pettinelli, poi vedendo che la situazione non migliorava è stata costretta a mandare la pubblicità.

Attacco di panico in diretta Tv, Maria costretta a mandare la pubblicità

Lil Jolie era al ballottaggio con Kumo, quando si è sentita male al termine della sua esibizione. La cantante della squadra di Anna Pettinelli, ha terminato “Lost on you” di Lp in evidente affanno. Lo ha notato subito Maria De Filippi, che infatti le ha chiesto se fosse tutto ok. Lil Jolie, però, non le ha risposto, in preda a respiri molto affannosi. “Non respiro più“, l’unica cosa che riesce a dire Lil Jolie. “Lo so, lo vedo. Vuoi fare un giro fuori? Te l’ho chiesto anche prima“, ha domandato la De Filippi, che ha poi chiesto alla giovane cantante di sedersi un attimo e di bere un po’ d’acqua per riprendersi. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)