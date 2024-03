Isola dei famosi 2024, ci sarà anche un famoso attore nel cast: di chi si tratta

Gossip. Isola dei famosi, sta per iniziare la nuova edizione del reality show di Canale Cinque in cui i concorrenti dovranno sfidarsi in condizioni estreme su un’isola sperduta per contendersi la vittoria. Quest’anno ci sarà anche un famoso attore nel cast. Scopriamo insieme di chi si tratta. (Continua a leggere dopo la foto)

Isola dei famosi, in arrivo la nuova edizione



Si sta avvicinando sempre di più l'inizio della nuova edizione del reality show "Isola dei Famosi". Quest'anno sono state apportate numerose novità, a partire dal cambio di conduttore, passando da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria, fino alla nuova squadra di opinionisti. Non è ancora stato completato il cast e negli ultimi tempi si stanno diffondendo molte voci riguardo ai nuovi partecipanti. Per quanto riguarda i naufraghi che affronteranno l'avventura sull'Isola in Honduras, ci sono già alcuni nomi in cirdolazione. Recentemente, è emersa un'indiscrezione riguardante il tentativo della produzione di Canale Cinque di convincere un attore molto famoso a partecipare a questa edizione.

Isola dei famosi, i nuovi opinionisti

Sonia Bruganelli è stata scelta come uno dei due opinionisti ufficiali per questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. In passato, la presentatrice televisiva aveva già ricoperto lo stesso incarico al “Grande Fratello”. Di recente, è stato annunciato anche il nome del secondo opinionista. Si tratta del noto giornalista del Tg5 Dario Maltese. Anche il “Grande Fratello” quest’anno ha optato per una giornalista nel rivestire il ruolo di opinionista, ed è toccato proprio a Cesara Buonamici, altro volto storico del Tg5. (Continua a leggere dopo la foto)

