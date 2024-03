“Pomeriggio 5” inizia senza Myrta Merlino, chi ha preso il suo posto: “Perché non c’era”

Gossip. “Pomeriggio 5”, durante la puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, Myrta Merlino non sarà presente in studio. Scopriamo insieme chi ha preso il suo posto e quali sono i motivi che si celano dietro l’assenza della nota conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)

“Pomeriggio 5”, l’assenza di Myrta Merlino

“Pomeriggio 5”, durante la puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, Myrta Merlino non sarà presente in studio. Al posto della nota conduttrice ci sarà un volto noto di Canale Cinque che già nel mese di febbraio aveva sostituito Merlino quando era stata colpita da un’influenza. Non c’è alcun motivo specifico oltre a questioni familiari che giustifichino questa assenza della conduttrice. Stando a quanto ha riportato Davidemaggio.it: “Circa un mese fa la conduttrice ha chiesto due permessi, uno per oggi, l’altro per i primi di aprile. I motivi sono di carattere familiare e le ragioni dovrebbero essere finanche piacevoli per Myrta che oggi ha raggiunto la figlia a Londra”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Pomeriggio 5”, le indiscrezioni sul cambio di conduzione

“Pomeriggio Cinque”, Da diversi giorni circolano varie voci riguardanti un potenziale cambio nella stagione 2024-2025 del programma pomeridiano su Canale Cinque. TvBlog, recentemente, ha ipotizzato che Myrta Merlino potrebbe lasciare il programma dopo solo una stagione alla conduzione di “Pomeriggio 5”. Secondo i rumors, Mediaset sarebbe incline a scegliere tra Cesara Buonamici e Veronica Gentili per condurre il programma, che è stato lanciato anni fa da Barbara d’Urso, sostituita proprio quest’anno da Myrta Merlino. (Continua a leggere dopo la foto)

