“Amici 23”, chi è il quarto eliminato e la protesta del pubblico

Gossip. “Amici 23”, domani sera, sabato 30 marzo 2024, andrà in onda la seconda puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Secondo le prime indiscrezioni, sul web ha già iniziato a circolare il nome del quarto allievo eliminato, che ha fatto partire una protesta da parte del pubblico. Scopriamo di chi si tratta e che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Perla e Mirko, che botta! L’inconveniente in casa

Leggi anche: Rosy Chin, la drammatica rivelazione dopo il “Grande fratello”

“Amici 23”, la prima puntata del serale: cosa è successo

“Amici 23”, sabato scorso, 23 marzo 2024, è andata in onda la prima puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Il primo eliminato di questa nuova edizione del serale è stato Ayle. Il giovane cantante ha commosso tutti quando si è lasciato andare ad un abbraccio con Maria De Filippi con la quale aveva stretto un solido legame. Nelle ultime ore sul web si sono accese delle nuove polemiche in merito alle anticipazioni sulla prossima puntata che andrà in onda domani sera, sabato 30 marzo 2024, e sul nome del quarto eliminato. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

“Amici 23”, le parole di Ayle dopo l’eliminazione

Durante la puntata di sabato scorso, 23 marzo 2024, Kumo ed Ayle sono stati i primi allievi a dover abbandonare il serale di “Amici 23”. Nella giornata di ieri, giovedì 28 marzo 2024, Ayle ha voluto dedicare alcune parole a Maria De Filippi e alla sua insegnante di canto, Anna Pettinelli. “Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona. Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta. Volevo ringraziare Maria De Filippi e anche Anna Pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso”, ha dichiarato il giovane artista. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva