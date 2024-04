Alfonso Signorini è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore, autore televisivo, conduttore radiofonico, regista, manager e produttore televisivo italiano, direttore editoriale della rivista settimanale Chi e conduttore del Grande Fratello. In queste ore Signorini è finito al centro della bufera, dopo che una famosa attrice americana si è scagliata contro il suo settimanale. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo “in casa” dell’amato conduttore tv. (Continua a leggere dopo le foto)

Signorini, l’accusa è gravissima: la famosa attrice è una furia

Alfonso Signorini sembra essere finito nei guai, facendo arrabbiare moltissimo una nota attrice americana. Nel nuovo numero di Chi in edicola questa settimana c’è un breve servizio su Blake Lively, famosa per aver interpretato Serena van der Woodsen in Gossip Girl, che attualmente si trova a Capri impegnata con le riprese di un nuovo film. Nei cinque scatti pubblicati dal magazine si vede l’attrice insieme alle figlie e un uomo, probabilmente qualcuno della sicurezza. Sul settimanale si legge: “L’attrice americana con le figlie James, Inez e Betty, nate dal matrimonio con l’attore Ryan Reynolds. Con loro ci sono anche la tata e il barcaiolo, che le porta su un lussuoso motoscafo per una giornata di sole e di mare. L’attrice è a Capri per girare il sequel di “Un piccolo favore” di Paul Feig”. Purtroppo nel pubblicare il pezzo ci sarebbe stata una svista da parte del giornale che ha fatto letteralmente infuriare Blake Lively.

