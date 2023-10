“Grande Fratello”, Alfonso Signorini asfalta Andrea Giambruno in diretta – Alfonso Signorini con la complicità di Cesara Buonamici ha letteralmente “demolito” in diretta tv Andrea Giambruno durante l’ultima puntata del “GF Vip 8”. Il direttore di “Chi” non poteva sapere che l’indomani sarebbe arrivato il messaggio pubblico di Giorgia Meloni, che ha annunciato di aver interrotto la relazione decennale col compagno, finito nel mirino di “Striscia la notizia”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni, esplode l’orrore dopo la rottura con Andrea Giambruno

Leggi anche: Andrea Giambruno, l’annuncio sul matrimonio con Giorgia Meloni spiazza tutti

“GF Vip 8”, Alfonso Signorini asfalta Giambruno in diretta

Il conduttore, aiutato dalla spalla Cesara Buonamici, ha dato il via ad un paio di teatrini a dir poco esilaranti sulla vicenda di Andrea Giambruno, l’oramai ex compagno di Giorgia Meloni. Nelle prime ore del mattino la presidente del consiglio ha annunciato infatti che lei e il giornalista non sono più una coppia: «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra», ha scritto la premier su Twitter. E ancora: «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua», ha concluso la Meloni. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Andrea Giambruno “terrorizzato” per i fuorionda di “Striscia la notizia”

dLeggi anche: Giorgia Meloni, la notizia improvvisa lascia tutti di stucc

“GF Vip 8”, Alfonso Signorini lancia “frecciatine” a Giambruno

Ignari che l’indomani Giorgia Meloni avrebbe annunciato la separazione, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno commentato in diretta al “GF Vip 8” le uscite di Andrea Giambruno. I due l’hanno fatto senza mai citarlo apertamente, ma le frecciate erano per lui. Ad un tratto, ad esempio, il conduttore, rivolgendosi a Cesara Bonamici (vestita stranamente di blu), ha esclamato: “Sai che ti dona questo blu estoril?“. Una forte allusione alla battuta di Giambruno fatta alla collega Viviana Guglielmini del programma Mediaset. “No, è blu Cina!“, ha replicato la giornalista. A fine puntata, Signorini, rivolgendosi a Cesara Buonamici, ha dichiarato: “Ma perché non ti ho conosciuta prima!?“. Anche questo un esplicito rimando ad una delle frasi choc di Giambruno. (continua a leggere dopo le foto)

Chi è Viviana Guglielmi, la giornalista al centro dei filmati di “Striscia”

Ma chi è Viviana Guglielmi, la giornalista al centro dei filmati che tanto stanno facendo discutere? Classe 1977, Viviana Guglielmi è una giornalista che oggi si occupa di attualità, ma che ha iniziato trattando di sport e intrattenimento. Nata a Sanremo, ma cresciuta nel bergamasco, la donna ha una laurea in Scienze della Comunicazione ed è iscritta all’Albo dei giornalisti della Lombardia dal giugno 2009. In passato ha lavorato le testate Il Giornale e Style, poi l’approdo televisivo alla Gazzetta TV e in seguito nella redazione di Tgcom24. Della sua vita privata non si conosce praticamente nulla.