Andrea Giambruno rompe il silenzio dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista – «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto», con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiuso la storia d’amore con il giornalista dopo i filmati trasmessi da “Striscia la notizia”. «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua», ha aggiunto la premier. Tra un fuorionda e l’altro però Giambruno avrebbe rilasciato delle dichiarazioni che ora stanno facendo il giro del web. (continua a leggere dopo le foto)

Andrea Giambruno “terrorizzato” per i fuorionda di “Striscia la notizia”

Dopo i fuorionda trasmessi da “Striscia La Notizia”, Andrea Giambruno si è detto “terrorizzato” perché “qualunque cosa dice diventa oggetto di mistificazione”. Il conduttore, oramai compagno di Giorgia Meloni, che è stato protagonista delle due ultime puntate del tg satirico di Antonio Ricci ha rotto il silenzio durante un convegno a Pavia che si è svolto ieri. Giambruno, scrive «La Repubblica», si sarebbe sfogato con il microfono acceso con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. Un virgolettato “rubato”, tutto da verificare. Da parte di Giambruno non è arrivato al momento alcun commento pubblico. (continua a leggere dopo le foto)

“Tutto ciò che dico diventa oggetto di mistificazione”

Fa sapere la «Repubblica» che il giornalista ha offerto un bicchiere d’acqua all’assessora, poi riferendosi al fuorionda di “Striscia La Notizia”, ha commentato: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione”. Giambruno, lo ricordiamo, si era recato all’evento a Pavia perché era stato chiamato in veste di moderatore del convegno. (continua a leggere dopo le foto)

TUTTI I NUOVI FUORIONDA integrali di Giambrunasca sul sito di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci #Giambruno #Striscialanotizia #AndreaGiambruno https://t.co/sKPKszoacF https://t.co/CDiEEDlm8Z — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

Andrea Giambruno e lo scandalo dei fuorionda di “Striscia la notizia”

Ma cosa si vede nei filmati trasmessi da “Striscia la notizia”? Nel primo, Andrea Giambruno si lamenta con chi gli contesta la sua acconciatura, poi rivolgendosi alla collega Viviana Guglielmi esclama: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”. In seconda battuta il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda nuovi audio del conduttore che parla di fare delle “threesome”, di avere “una tresca” con una collega, e invita un’altra donna a partecipare. Sulla possibilità di essere intercettato da “Striscia” Giambruno aveva ironizzato: “Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate”.