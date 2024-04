Tragico incidente in moto, Manuel muore dopo 3 giorni di agonia

Manuel Bedonni è morto all’età di 25 anni dopo un grave incidente in moto. Il terribile schianto si è rivelato per lui fatale. L’incidente è avvenuto il 24 aprile scorso e Manuel è rimasto tre giorni in rianimazione. Alla fine però non ce l’ha fatta. Dolore tremendo per la sua scomparsa. (Continua…)

Manuel Bedonni muore dopo un incidente in moto

Non ce l’ha fatta Manuel, ha resistito per tre giorni, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, poi ha alzato bandiera bianca. Il giovane si è spento in seguito ad un terribile incidente con la sua moto avvenuto lo scorso 24 aprile. Dolore tremendo per la sua scomparsa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)