Home | Tragico incidente in ascensore, Antonio muore a 31 anni: come è successo

Una vita spezzata troppo presto quella di Antonio, morto a 31 anni a causa di un incidente in ascensore. Il ragazzo stava lavorando come manutentore ed è morto sotto gli occhi di una signora presente la cabina con lui. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Tragico incidente in ascensore, Antonio muore a 31 anni

Antonio Pistone, 31 anni è morto dopo essere rimasto incastrato tra la cabina e la porta di un piano dell’elevatore di un condominio in via Marchese di Casalotto civico 55 ad Aci Sant’Antonio, dove stava lavorando come manutentore. Il corpo di Antonio è stato liberato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne. Una donna che era dentro la cabina dell’ascensore è stata soccorsa da personale medico perché sotto shock. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le consuete indagini del caso. (continua dopo la foto)

Ennesimo incidente sul lavoro

La Cgil di Catania partecipa al lutto della famiglia del 31enne Antonio Pistone, che ha perso la vita mentre faceva onestamente il suo lavoro. “Non sono note le precise dinamiche dell’evento ma rimane una certezza: non è possibile perdere la vita per mancanza di condizioni di sicurezza che devono essere sempre garantite. – sottolineano gli esponenti del sindacato- Le proteste sindacali di queste settimane si sono concentrate proprio su questo concetto: ridurre a zero gli infortuni mortali non è solo possibile ma necessario. Qualcosa deve cambiare nell’ approccio aziendale e nei controlli. E deve avvenire subito”. (continua dopo la foto)

I messaggi degli amici

La notizie della morte di Antonio Pistone ha sconvolto la cittadina catanese dove il 31enne era conosciuto come organizzatore di feste. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Vogliamo ricordarti con il tuo sorriso anche quando tutto stava cadendo a pezzi non smettevi mai di far festa” hanno scritto alcuni amici. “Eri sempre sorridente, positivo, un ragazzo speciale non se ne può andare così. Adesso non ti vedrò più nelle serate, non mi metterai più in lista. Che ingiustizia” ha scritto un’altra, e ancora “Ora farai ballare anche tutte le stelle del cielo, balla come solo tu sapevi fare anche li sopra“.