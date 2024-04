Ana Maria scompare nel nulla a 16 anni: dove stava andando

Ana Maria Daria Ulea è scomparsa lo scorso mercoledì, 17 aprile 2024. I genitori hanno denunciato la scomparsa della figlia la sera stessa, quando la ragazza non ha fatto ritorno a casa. Se nella giornata di ieri, le forze dell’ordine e le istituzioni hanno lavorato con cauto ottimismo, ora la preoccupazione inizia a salire. (Continua dopo le foto)

Porcia, Ana Maria Daria Ulea scomparsa da due giorni

Ana Maria Daria Ulea ha origini salernitane ma risiede a Porcia, in provincia di Pordenone con i genitori. Sono stati loro a denunciarne la scomparsa lo scorso mercoledì. La denuncia, come rivela Il Messaggero, è stata presentata mercoledì sera: la famiglia preoccupata per il mancato rientro della giovane. Ad oggi, ancora non si sa dove sia finita la ragazza. (Continua dopo le foto)

Chi è Ana Maria Daria Ulea

Ana Maria è una ragazza di statura alta, circa 1 metro e 75 e pesa circa 55 chilogrammi. I suoi capelli sono neri, lisci e lunghi, e ha occhi marroni. L’ultima volta che è stata vista indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere. Chiunque avesse informazioni, è bene che contatti immediatamente le forze dell’ordine per fornire qualsiasi dettaglio possa essere utile al ritrovamento.

