Ilaria Salis, la notizia è appena arrivata – Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria, è pronta a entrare nella competizione politica europea. La notizia è stata annunciata da un articolo pubblicato su «Il Foglio». Scopriamo tutti i dettagli sull’indiscrezione. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Mamma e figlio di 12 anni muoiono in un incidente, poi la triste scoperta sul padre

Leggi anche: Terremoto, spunta l’inquietante reportage: “Napoli sotto 30 metri di cenere”

Ilaria Salis, la notizia è appena arrivata

Ilaria Salis sarebbe pronta a correre nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni Europee 2024: si parla di un posto da capolista del Nord Ovest per l’insegnante che si trova in carcere in Ungheria. A riportare la notizia «Il Foglio», come dicevamo in apertura, che cita fonti di Sinistra italiana e di governo. (continua a leggere dopo le foto)

Ilaria Salis, il «Foglio»: “Ha accettato la candidatura con Verdi e Sinistra alle Europee”



Ilaria Salis sarebbe pronta a correre nelle liste di Avs per le elezioni europee, come capolista del Nord Ovest. Dovrebbe essere il corpo diplomatico italiano ad autenticarle oggi la firma per l’accettazione della candidatura, come riporta il sito del Foglio. Per l’insegnante, che è detenuta in carcere da 13 mesi in Ungheria per lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra, le procedure burocratiche sarebbero “già avviate nei giorni scorsi e si concluderanno oggi pomeriggio”. Ma Angelo Bonelli parlando a L’Aria che Tira su La7 smentisce il rumor.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva