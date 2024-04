Home | Grave lutto per il famoso attore: l’addio alla moglie

Lutto nel mondo del cinema: il pubblico si stringe al fianco di un noto attore che ha annunciato con dolore la perdita della moglie Samantha. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’amore nato sul set

La coppia si era conosciuta su un set del film Willow nel 1988 e aveva deciso di convolare a nozze nel 1991. Dal loro amore sono nati due figli, Annabelle, nata nel 1997 e Harrison, nato nel 2003. Purtroppo due dei figli della coppia, Lloyd e George, sono morti poco dopo la nascita. Ora l’attore rivive l’esperienza del grave lutto dopo la scomparsa della moglie Samantha D. Burroughs a 53 anni. La notizia ha sconvolto anche i tanti fan che hanno conosciuto l’attore per la sua interpretazione nei film di grandissimo successo della saga di “Harry Potter”. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’ultimo saluto a Samantha

L’attore britannico ha reso omaggio alla compagna attraverso un comunicato pubblico: «La sua morte ha lasciato un enorme buco nella nostra vita di famiglia. Mi mancano i suoi abbracci – ha scritto –. Sammy era la mia confidente più fidata e un ardente sostenitrice di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera. Era una persona unica, in grado di vedere sempre il lato positivo della vita». Anche Harrison e Annabelle, i figli della coppia, si sono uniti al papà per rendere omaggio a Samantha. «Mamma è stata la nostra migliore amica e siamo onorati di aver ricevuto un amore come il suo».

