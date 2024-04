Home | Ondata di freddo, crollo delle temperature in Italia: le regioni interessate

Questa primavera 2024 è iniziata decisamente con il botto: temperature quasi estive da far girare la testa. Ovviamente questo caldo fuori stagione è qualcosa di molto anomalo a cui porre rimedio. Nel frattempo un’ondata di freddo travolgerà il nostro bel Paese e le temperature subiranno un crollo: vediamo nel dettaglio quali saranno le regioni d’Italia maggiormente colpite. (Continua a leggere dopo le foto)

Ondata di freddo, crollo delle temperature in Italia: le regioni interessate

Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte di Aprile, facendo registrare record di temperature in tutta Europa, un’ondata d’aria fredda raggiungerà l’Italia, portando anche un aumento dell’instabilità, soprattutto al Centro-Sud. L’anomalia termica delle prime due settimane di aprile ha lasciato il posto a una nuova ondata di freddo. Secondo 3BMeteo, come riporta Il Messaggero, una nuova perturbazione porterà un calo delle temperature di oltre 15°C. L’aria fredda in parte raggiungerà la nostra Penisola portando anche un aumento della instabilità. Le precipitazioni riguarderanno maggiormente il Centro Sud, specie i versanti orientali. Un fatto, questo, normale essendo primavera.

