Incidente in moto, Giuseppe muore a 18 anni dopo tre settimane di agonia

Modena, un giovane di 18 anni è la vittima di un tragico incidente che lo ha costretto a un letto di ospedale per tre settimane prima di spirare. Ecco cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Papà sposta l’auto in retromarcia, poi la tragedia: cos’è successo

Leggi anche: Tragedia al luna park, scaraventata in aria dalla giostra: come è successo

Il terribile incidente in moto: la dinamica

24 aprile 2024, la notizia è stata diffusa dalle testate locali e ha travolto la comunità di Modena che da tre lunghe settimane sperava in un miracolo. Il 5 aprile, il ragazzo di nome Giuseppe Carrino era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara nel Modenese dopo un violento incidente stradale. Il giorno del terribile evento, il giovane stava percorrendo via Monte Bianco a Massa Finalese in sella alla sua moto. Per cause ancora da accertare, la moto si è scontrata con un’automobile che stava per immettersi nella strada. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Incidente a Campagna, è tragedia senza fine: cosa è successo

Addio a Giuseppe Carrino: muore a soli 18 anni

L’impatto dell’incidente è stato violentissimo e il ragazzo a bordo della moto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, Giuseppe Carrino è spirato all’ospedale nella giornata di lunedì 22 aprile. Il 18enne originario di Afragola (Napoli) lascia il papà Vincenzo con cui viveva a Modena insieme anche alla compagna del padre, Angela. Alla notizia della morte di Giuseppe sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze e di commemorazione. Il giovane era infatti molto amato e conosciuto soprattutto nell’ambito sportivo locale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva